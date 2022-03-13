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Советник нацбезопасности США встретится с китайскими чиновниками для обсуждения Украины

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В США хотят уменьшить влияние Китая на экономику рашистов

Советник нацбезопасности США встретится с китайскими чиновниками для обсуждения Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден отправит на встречу своего советника национальной безопасности Джейка Салливана для обсуждения "украинского вопроса" со старшим советником внешней политики Китая Яном Цзечи.

Встреча должна состояться в Риме уже в ближайший вторник. На повестке дня будет стоять помощь Китая россии, чтобы ослабить действие санкций, которые наложили США и страны Европы на страну-агрессора.

Стороны и ранее обсуждали возможность встречи, но "украинский вопрос" вынудил ускорить возможность увидеться с глазу на глаз. В Белом доме считают, что Китай благодаря приобретению никому не нужных российских активов тем самым спасёт экономику кремля, поэтому в США хотят донести свою точку зрения, что этого делать не стоит.

В Северной Америке никаких конкретных результатов от встречи не ожидают, тем не менее, в США считают, что нужно напрямую донести взгляд на ситуацию китайским партнёрам.

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В статье: война с Россией
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