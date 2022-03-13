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Орки нанесли авиаудар по школе в Николаевской области

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О жертвах информации пока нет

Орки нанесли авиаудар по школе в Николаевской области

Фото: t.me/mykolaivskaODA / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Войска рашастана нанесли авиаудар по школе в Зелёном Гае Николаевской области. Об этом сообщает губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!", - написал Ким в телеграм.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром был обстрел Николаева. В его результате погибло 9 человек.

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В статье: война с Россией
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