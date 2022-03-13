Орки нанесли авиаудар по школе в Николаевской области

Войска рашастана нанесли авиаудар по школе в Зелёном Гае Николаевской области. Об этом сообщает губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!", - написал Ким в телеграм.

Информации о пострадавших пока не поступало.