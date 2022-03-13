Орки нанесли авиаудар по школе в Николаевской области
О жертвах информации пока нет
Фото: t.me/mykolaivskaODA / Автор неизвестен
Войска рашастана нанесли авиаудар по школе в Зелёном Гае Николаевской области. Об этом сообщает губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!", - написал Ким в телеграм.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром
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