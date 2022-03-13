Арестович - о войне: Наступил второй этап психологического надлома

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке провёл небольшой сеанс психотерапии для украинцев. Арестович отмечает, что сейчас народ начал понемногу психологически "проседать" из-за войны, и дал несколько советов.

"Наступил второй этап психологического надлома. Народ начал снова проседать. В этом это выражается? В разочаровании и неверии в перспективу, победу, адвекватность власти и так далее.

Тут есть два аспекта. Первый. Чтобы народ перестал верить во власть, а власть перестала верить народу - это цель, о которой наши враги мечтают. Здесь нужно сделать простой выбор. На войне всё очень просто, всё чёрно-белое, тут никаких оттенков: вы или за, или против. Выбирая сторону противника вы невольно помогаете ему ломать Украину прежде всего психологически, а это его главная цель.

Вторая часть. Речь идёт о нашем внутреннем психологическом состоянии. Есть такая штука, как волевой конфликт. Война, конечно, выматывает. Погодите, ещё будет третья фаза. И она будет ещё страшнее вне зависимости от наших реальных успехов на поле боя или на переговорах. Эта фаза наступит автоматически, даже если ВСУ прямо сейчас погонят противника, а россия согласится на переговорах отдать всё на свете. Она наступит неизбежно.

А если ещё будут какие-то не успехи, провалы, что вполне возможно - война есть война - то это может ещё более усугубиться.

В этот момент нужно стать немного строже к себе и заняться самоанализом: "А не поплыл ли я?". Если вы "поплывёте", от этого не будет лучше никому. Психология немедленно скажется на физиологии, немедленно скажется на социальных контактах, вы начнёте ссориться, ругаться. Всё это наматывается как снежный ком - и вот человек валится в воронку психологической катастрофы.

Начинается всё с волевого конфликта: когда вы решаете поверить в новости до того, как упели их проверить. Когда вы из версии трактовки событий выбираете самую худшую, самую паническую и самую неблагоприятную. Когда из всех версий вы мысленно выбираете версию в пользу "всё пропало", вы проиграли волевой конфликт. А не надо его проигрывать. Потому что это битва, которая разыгрывается даже в смартфонах, ноутбуках, телевизорах. Это битва, которая проигрывается внутри.

Каждый раз, когда допускаете чёрные версии трактовки событий, выбираете и тем более разгоняете, вы проиграли. Каждый раз, когда вы удержались, не разогнали и решили перепроверить информацию, подумали о людях хорошо (есть такой библейский принцип), вы выиграли. Каждая победа вбрасывает в кровь гормоны успеха. И подсознание считает, что вы движетесь по успешному пути. Главная задача воронки войны: чтобы мы растворили себе мозги победителей и вырастили мозги проигравших.

Ещё будет очень много испытаний. И от каждого из нас зависит, выиграем ли мы внутреннюю войну или нет. Выбираем белое, заботимся о других, выигрываем внутреннюю битву, как бы тяжело ни приходилось. А будет ещё тяжелее. Где-то на 21-й, 25-й, 27-й день придёт третья фаза", - сказал Арестович.