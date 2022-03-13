Обыкновенный фашизм: в Мариуполе российские оккупанты уже убили 2187 горожан

В Мариуполе он нескончаемых обстрелов и авианалетов российских оккупантов уже погибли по меньшей мере 2187 человек, сообщает местный горсовет.

Только за последние 24 часа на город было совершено 22 авианалета, сброшено не менее сотни бомб.

В горсовете отмечают, что российские фашисты сознательно обстреливают места скопления мирных жителей, магазины и инфраструктуру, таким образом подводя Мариуполь к гуманитарной катастрофе.

Ранее Генштаб сообщал, что на восточных окраинах Мариуполя идут бои; враг пытается прорваться в город, но пока украинские силы даже в окружении успешно держат оборону.