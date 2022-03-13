Обыкновенный фашизм: в Мариуполе российские оккупанты уже убили 2187 горожан
Город заблокирован от внешнего мира, но пока держится
Фото: focus.ua/ автор: Evgeniy Maloletka
В Мариуполе он нескончаемых обстрелов и авианалетов российских оккупантов уже погибли по меньшей мере 2187 человек, сообщает местный горсовет.
Только за последние 24 часа на город было совершено 22 авианалета, сброшено не менее сотни бомб.
В горсовете отмечают, что российские фашисты сознательно обстреливают места скопления мирных жителей, магазины и инфраструктуру, таким образом подводя Мариуполь к гуманитарной катастрофе.
Ранее Генштаб сообщал, что на восточных окраинах Мариуполя идут бои; враг пытается прорваться в город, но пока украинские силы даже в окружении успешно держат оборону.
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