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Обыкновенный фашизм: в Мариуполе российские оккупанты уже убили 2187 горожан

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Город заблокирован от внешнего мира, но пока держится

Обыкновенный фашизм: в Мариуполе российские оккупанты уже убили 2187 горожан

Фото: focus.ua/ автор: Evgeniy Maloletka

Новина українською

В Мариуполе он нескончаемых обстрелов и авианалетов российских оккупантов уже погибли по меньшей мере 2187 человек, сообщает местный горсовет.

Только за последние 24 часа на город было совершено 22 авианалета, сброшено не менее сотни бомб.

В горсовете отмечают, что российские фашисты сознательно обстреливают места скопления мирных жителей, магазины и инфраструктуру, таким образом подводя Мариуполь к гуманитарной катастрофе.

Ранее Генштаб сообщал, что на восточных окраинах Мариуполя идут бои; враг пытается прорваться в город, но пока украинские силы даже в окружении успешно держат оборону.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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