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Шевченко: Почему моя мать и сестра должны ехать из Киева? Это их дом

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Родственники экс-футболиста остались в Украине

Шевченко: Почему моя мать и сестра должны ехать из Киева? Это их дом

Фото: Facebook Андрея Шевченко

Новина українською

Легендарный украинский футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнениями по поводу военной агрессии россии.

– Как ваша семья в Киеве (в оригинале – Kiev)?

– Киев (в оригинале – Kyiv). По украинской транскрипции правильно Kyiv. Kiev – это по-русски.

– Вы говорите по-русски?

– Я говорю по-русски, потому что меня этому учили в школе. В Украине можно свободно говорить по-русски. Мы не без разбора против российского народа; мы против тех, кто поддерживает войну. Мы знаем, как отличить народ от режима. Я точно знаю, что даже в россии многие против войны.

– Так как ваши родные?

– Пока хорошо. Я разговариваю с ними несколько раз в день. Моя мама Любовь и моя сестра Елена дома, в 25 минутах от центра Киева. Теперь к ним присоединились и другие родственники, в том числе моя тетя Лида, четыре дня проведшая в подвале.

– Почему ваши родные не уехали из Украины?

– Это их родина, их земля, их дом. Я бы и сам хотел присоединиться к ним. Почему они должны были ехать?

– Потому что вот-вот должен был разразиться конфликт.

– Это не конфликт, это не спецоперация, как это преподносят. Это злость. Преступление против гражданского населения. Никто до последнего не хотел в это верить. Мы не могли себе представить, что Россия сделает это с нами. Нам это казалось невозможным.

– Вы думали о возвращении в Украину?

– Я много раз думал об этом. Но это невозможно. Сразу все закрыли. Первыми бомбили аэропорты. Потому я решил защищать свою страну как могу. Говорить, кто мы, как мы страдаем. Помогать пострадавшим и беженцам. Реакция в Италии была исключительной.

– Что итальянцы делают для Украины?

– Через GoFundMe мы собрали 343 764 евро для Красного Креста, а также аптечки, лекарства, продукты питания. Другие средства собирает Фонд "Милана", выставивший на продажу копию футболок, в которых мы играли в Манчестере, когда выиграли Лигу чемпионов в 2003 году. Мне позвонил мой друг Джорджио Армани, лично инициировавший это. Я разговаривал с мэром Флоренции и мэром Милана. Надеюсь, скоро смогу объявить об особой инициативе.

– Которую?

– Милан и Италия – мой второй дом. Милан – особенно щедрый город. Я уверен, что он может и примет многих украинцев, бегущих от войны. Это будут дети, женщины и пожилые люди, потому что мужчины от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны.

– Они должны воевать?

– На первый план выходят солдаты, прошедшие регулярную учебу. Вся страна объединяется в тыл.

– Как справляется Зеленский?

– Он действует очень смело. Он объединил вокруг себя украинцев.

– В Италии некоторые утверждают, что вам стоит сдаться.

– Мы хотим мира. Но сдаться прямо сейчас будет означать утрату свободы. Мы боремся и будем сражаться за нашу свободу и свои права. Мы хотим приблизиться к Европе. Мы ни на кого не нападали, мы только защищаемся.

– Правильно ли поставлять оружие в Украину?

– Все, что нужно, чтобы защитить нашу страну от агрессоров – это правильно. Демократия на нашей стороне, и это очень важно для нас. Санкции против россии также очень важны, чтобы оказывать давление и найти дипломатическое решение.

– Правильно ли исключать Россию из чемпионата мира?

– Правильно. Пока идет война, российские спортсмены не могут соперничать. Я каждый день молюсь, чтобы война кончилась.

– Вы верите в бога?

– Конечно, я верю в бога. В семье мы все религиозны. Мы православные, а моя жена и четверо детей – католики. Но бог один.

– 24 августа 1991 Украина стала независимой.

– Я тогда был в Москве на турнире. Всю ночь мы ехали поездом назад. Мы приехали в Киев утром, полный желто-голубых флагов.

– Как сложились ваши отношения с россиянами?

– Раньше мы были единственной большой страной. Теперь эта война стирает все общее прошлое: и в плане культуры, и в плане спорта. Большими советскими футболистами были украинцы Олег Блохин, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Игорь Беланов. Сергей Бубка тоже украинский, он президент нашего Олимпийского комитета.

– Вы когда-нибудь говорили из Берлускони о Путине?

– Никогда. Президент "Милана" всегда был хорошим со мной. Никогда не забуду, что он отправил самолет, чтобы увезти моего отца из Киева на операцию сердца в Италию.

– В "Милане" у вас был решающий пенальти в финале Лиги чемпионов и "Золотой мяч".

– Это удивительная история, но сейчас моя голова где-то в другом месте. Все мои мысли о моей стране. Я прошу Италию сделать все, чтобы принять бегущих и найти решение, которое положит конец бойне. Я молюсь об этом.

– Как вы представляете загробную жизнь?

– Я не знаю, что будет после смерти. Я знаю, что когда ты идешь, люди тебя прощают. Я надеюсь, что у меня будет хорошая жизнь, и что моя жена и дети – потому что я хочу пойти первым – простят меня. Но сейчас я молюсь о спасении моей матери, моих близких и украинского народа. Никто не заслуживает той трагедии, которую они переживают. Сегодня наша очередь, но я не исключаю, что если Путина не остановить, завтра это может затронуть другие европейские страны, – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
Corriere della Sera

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