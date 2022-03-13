Зеленский посетил военный госпиталь и наградил украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский посетил наших раненых защитников.

В частности, президент пообщался с военными, которые получили повреждения разной степени тяжести после боев в Киевской области.

Также Владимир Зеленський наградил украинских защитников орденами и медалями за мужество и самоотверженность.