Зеленский посетил военный госпиталь и наградил украинских защитников
Президент Украины пообщался с нашими героями
Президент Украины Владимир Зеленский посетил наших раненых защитников.
В частности, президент пообщался с военными, которые получили повреждения разной степени тяжести после боев в Киевской области.
Также Владимир Зеленський наградил украинских защитников орденами и медалями за мужество и самоотверженность.
"Ребята, скорее поправляйтесь. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа!", - обратился президент нашей страны.
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