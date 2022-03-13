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Зеленский посетил военный госпиталь и наградил украинских защитников

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Президент Украины пообщался с нашими героями

Зеленский посетил военный госпиталь и наградил украинских защитников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский посетил наших раненых защитников.

В частности, президент пообщался с военными, которые получили повреждения разной степени тяжести после боев в Киевской области.

Также Владимир Зеленський наградил украинских защитников орденами и медалями за мужество и самоотверженность.

"Ребята, скорее поправляйтесь. Верю: лучшим подарком к вашей выписке будет наша общая победа!", - обратился президент нашей страны.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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