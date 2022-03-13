Хроники героизма: Азов в Мариуполе взял в плен еще 12 рашистов
Бойцы Нацгвардии сражаются с беспримерной храбростью
Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933
Полк Азов отрапортовал, что сегодня, 13 марта, разбил очередную группу российских оккупантов, попытавшихся прорваться в город.
В частности, нацгвардейцы уничтожили 6 танков, 2 БТР и 1 бронированный автомобиль Тигр для перевозки пехоты. 12 рашистов были взяты в плен; остальным повезло меньше.
Напомним, Мариуполь уже 10-й день сражается в полном окружении, но все попытки штурма города оккупантами не увенчались успехом. От злости они тупо разрушают жилые кварталы и инфраструктуру, убивая мирное население.
По состоянию на 13 марта горсовет Мариуполя уже насчитал почти 2200 убитых цивильных горожан.
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