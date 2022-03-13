Хроники героизма: Азов в Мариуполе взял в плен еще 12 рашистов

Полк Азов отрапортовал, что сегодня, 13 марта, разбил очередную группу российских оккупантов, попытавшихся прорваться в город.

В частности, нацгвардейцы уничтожили 6 танков, 2 БТР и 1 бронированный автомобиль Тигр для перевозки пехоты. 12 рашистов были взяты в плен; остальным повезло меньше.

Напомним, Мариуполь уже 10-й день сражается в полном окружении, но все попытки штурма города оккупантами не увенчались успехом. От злости они тупо разрушают жилые кварталы и инфраструктуру, убивая мирное население.

По состоянию на 13 марта горсовет Мариуполя уже насчитал почти 2200 убитых цивильных горожан.