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  3. Хроники героизма: Азов в Мариуполе взял в плен еще 12 рашистов
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Хроники героизма: Азов в Мариуполе взял в плен еще 12 рашистов

Общие новости
(2 голосов)

Бойцы Нацгвардии сражаются с беспримерной храбростью

Хроники героизма: Азов в Мариуполе взял в плен еще 12 рашистов

Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933

Новина українською

Полк Азов отрапортовал, что сегодня, 13 марта, разбил очередную группу российских оккупантов, попытавшихся прорваться в город.

В частности, нацгвардейцы уничтожили 6 танков, 2 БТР и 1 бронированный автомобиль Тигр для перевозки пехоты. 12 рашистов были взяты в плен; остальным повезло меньше.

Напомним, Мариуполь уже 10-й день сражается в полном окружении, но все попытки штурма города оккупантами не увенчались успехом. От злости они тупо разрушают жилые кварталы и инфраструктуру, убивая мирное население.

По состоянию на 13 марта горсовет Мариуполя уже насчитал почти 2200 убитых цивильных горожан.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Полк Азов

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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
13.03.2022 в 19:11
Створити для цих полонених табори на крівлях житлових будинків, шкіл, лікарень, пологових будінків і дитячих садків.
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