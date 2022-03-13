На ЧАЭС возобновили электроснабжение

Чернобыльская атомная электростанция снова работает от электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", украинскими специалистами НЭК "Укрэнерго" завершены ремонтные работы на линии 330 кВ Лесная – ЧАЭС и возобновлено электроснабжение Чернобыльской АЭС и г. Славутич.

Напомним, что ЧАЭС была захвачена орками в первые дни войны, а в начале текущей недели там были повреждены линии. Некоторое время электростанция работала от резервных систем питания, однако она вернулась к привычному функционированию.