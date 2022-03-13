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На ЧАЭС возобновили электроснабжение

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Работы провели сотрудники "Укрэнерго"

На ЧАЭС возобновили электроснабжение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чернобыльская атомная электростанция снова работает от электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", украинскими специалистами НЭК "Укрэнерго" завершены ремонтные работы на линии 330 кВ Лесная – ЧАЭС и возобновлено электроснабжение Чернобыльской АЭС и г. Славутич.

Напомним, что ЧАЭС была захвачена орками в первые дни войны, а в начале текущей недели там были повреждены линии. Некоторое время электростанция работала от резервных систем питания, однако она вернулась к привычному функционированию.

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В статье: Чернобыль война с Россией ЧАЭС
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