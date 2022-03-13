Силы рф в Черном море находятся в боевой готовности

Орки путина не оставляют попыток нанести удар по суверенным украинским землям с моря. По информации Генерального штаба ВСУ, морское подразделение врага находится в боевой готовности.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", - говорится в заявлении.