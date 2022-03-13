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Силы рф в Черном море находятся в боевой готовности

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Мясо для одесского бычка готово к высадке на черноморское дно

Силы рф в Черном море находятся в боевой готовности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Орки путина не оставляют попыток нанести удар по суверенным украинским землям с моря. По информации Генерального штаба ВСУ, морское подразделение врага находится в боевой готовности.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что морпехи-срочники рф устроили бунт и отказались проводить операцию на морском побережье Одесской области.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 20:57
Правильно, готовьтесь кормить рыб...
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