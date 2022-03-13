Силы рф в Черном море находятся в боевой готовности
Мясо для одесского бычка готово к высадке на черноморское дно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Орки путина не оставляют попыток нанести удар по суверенным украинским землям с моря. По информации Генерального штаба ВСУ, морское подразделение врага находится в боевой готовности.
"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что морпехи-срочники рф
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 20:57
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