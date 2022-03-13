Минус еще один бомбардировщик оккупанта. В Черниговской области сбили вражеский Су

Вооруженные силы Украины поделились еще одной приятной новостью из Черниговского направления наступления. По сообщению Оперативного командования "Север", при авиационном налете на Чернигов был сбит самолет оккупантов типа Су.

"Пока нет фото или видео подтверждения, ведь бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украинская армия активно оттесняет врага к границе на Черниговском направлении. За последние несколько дней уже удалось освободить по меньшей мере пять населенных пунктов.