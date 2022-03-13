Не уходи: 250-килограмовый россиянин приковал себя наручниками к двери McDonalds
Российский протест - бессмысленный и беспощадный
Фото из открытых источников
Очевидно, россиянам плевать на убийства тысяч украинцев да и собственных солдат тоже - у них есть проблемы поважнее. В частности, уход сети ресторанов быстрого питания McDonalds.
Сегодня в центре Москвы российский пианист Лука Затравкин, сын обласканного властью художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к двери закрывшегося заведения.
"Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают" - кричал при этом "протестант".
Вообще в нынешней россии протест дело уголовно наказуемое, но, думается, богатый папа отмажет от 15 суток ареста своего 250-килограмового сына.
Напомним, McDonalds, KFC, Burger King и многие другие компании вышли из россии в знак протеста против ее вторжения в Украину.
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