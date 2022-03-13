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  3. Не уходи: 250-килограмовый россиянин приковал себя наручниками к двери McDonalds
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Не уходи: 250-килограмовый россиянин приковал себя наручниками к двери McDonalds

Общие новости
(4 голосов)

Российский протест - бессмысленный и беспощадный

Не уходи: 250-килограмовый россиянин приковал себя наручниками к двери McDonalds

Фото из открытых источников

Новина українською

Очевидно, россиянам плевать на убийства тысяч украинцев да и собственных солдат тоже - у них есть проблемы поважнее. В частности, уход сети ресторанов быстрого питания McDonalds.

Сегодня в центре Москвы российский пианист Лука Затравкин, сын обласканного властью художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к двери закрывшегося заведения.

"Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают" - кричал при этом "протестант".

Вообще в нынешней россии протест дело уголовно наказуемое, но, думается, богатый папа отмажет от 15 суток ареста своего 250-килограмового сына.

Напомним, McDonalds, KFC, Burger King и многие другие компании вышли из россии в знак протеста против ее вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
13.03.2022 в 20:59
Нелюди одним словом .
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.03.2022 в 20:18
Там все потрібно закрити і їх люд від усього світу також!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 19:54
Тим йолопам аби нажертись...
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+2
0

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