Катастрофа. Мариуполь снова не получил гуманитарный груз

Украинский город Мариуполь продолжает находиться в состоянии гуманитарной катастрофы.

Сегодня, 13 марта в Мариуполь снова не попал гуманитарный груз. Об этом сообщила министерша реинтеграции Ирина Верещук.

Колонна для эвакуации не смогла добраться до конечного пункта и осталась в Бердянске. Российские войска обстреливали колонну из воздуха. К сожалению, много погибших среди гражданских мирных украинцев...

Однако в то же время в Киевской и Луганской областях гуманитарные коридоры выполнили свою миссию и позволили тысячам людей покинуть опасную территорию.