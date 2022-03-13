Катастрофа. Мариуполь снова не получил гуманитарный груз
В Киевской и Луганской областях гуманитарный коридор сработал
Украинский город Мариуполь продолжает находиться в состоянии гуманитарной катастрофы.
Сегодня, 13 марта в Мариуполь снова не попал гуманитарный груз. Об этом сообщила министерша реинтеграции Ирина Верещук.
Колонна для эвакуации не смогла добраться до конечного пункта и осталась в Бердянске. Российские войска обстреливали колонну из воздуха. К сожалению, много погибших среди гражданских мирных украинцев...
Однако в то же время в Киевской и Луганской областях гуманитарные коридоры выполнили свою миссию и позволили тысячам людей покинуть опасную территорию.
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