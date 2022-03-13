Войска рашистов обстреляли коксохимический завод в Авдеевке
Впрочем, ничего нового по методам войны второй армии мира
Фото: Донецька обласна прокуратура / Автор невідомий
Зомбированные войска русской армии продолжают наносить ущерб гражданским и стратегическим объектам жизнедеятельности населения.
Донецкая областная прокуратура сообщает, что сегодня из РСЗО "Град" был произведен обстрел территории "Авдеевского коксохимического завода". Всего в него попали пять снарядов. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена.
Информация о наличии пострадавших пока проверяется.
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