Войска рашистов обстреляли коксохимический завод в Авдеевке

Зомбированные войска русской армии продолжают наносить ущерб гражданским и стратегическим объектам жизнедеятельности населения.

Донецкая областная прокуратура сообщает, что сегодня из РСЗО "Град" был произведен обстрел территории "Авдеевского коксохимического завода". Всего в него попали пять снарядов. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена.

Информация о наличии пострадавших пока проверяется.