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Войска рашистов обстреляли коксохимический завод в Авдеевке

Общие новости
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Впрочем, ничего нового по методам войны второй армии мира

Войска рашистов обстреляли коксохимический завод в Авдеевке

Фото: Донецька обласна прокуратура / Автор невідомий

UA-Футбол
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Зомбированные войска русской армии продолжают наносить ущерб гражданским и стратегическим объектам жизнедеятельности населения.

Донецкая областная прокуратура сообщает, что сегодня из РСЗО "Град" был произведен обстрел территории "Авдеевского коксохимического завода". Всего в него попали пять снарядов. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена.

Информация о наличии пострадавших пока проверяется.

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В статье: война с Россией
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