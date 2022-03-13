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Переговоры между Украиной и россией продолжаются в нон-стоп формате. Завтра очередной раунд

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Об этом заявил Михаил Подоляк

Переговоры между Украиной и россией продолжаются в нон-стоп формате. Завтра очередной раунд

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между украинской и российской сторонами продолжаются круглосуточно.

"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания.

В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал в своем твиттере Подоляк.

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