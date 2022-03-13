Переговоры между Украиной и россией продолжаются в нон-стоп формате. Завтра очередной раунд
Об этом заявил Михаил Подоляк
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между украинской и российской сторонами продолжаются круглосуточно.
"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания.
В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал в своем твиттере Подоляк.
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