Оккупанты сбили свой беспилотник, но указали, что это был Байрактар

Русская армия продолжает бомбить мирное население и придумывать себе боевые подвиги.

В этот раз кафиры сбили собственный беспилотник, но сказали, что это был украинский "Байрактар". Об этом сообщил оловнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сегодня в районе села Веселое в Харьковской области в 9:32 вражеские войска сбили беспилотник, проводивший разведку в этом регионе. Однако россияне доложили своему руководству, что уничтожили украинский БПЛА "Байрактар".