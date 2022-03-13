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Оккупанты сбили свой беспилотник, но указали, что это был Байрактар

Общие новости
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В Харьковской области

Оккупанты сбили свой беспилотник, но указали, что это был Байрактар

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Русская армия продолжает бомбить мирное население и придумывать себе боевые подвиги.

В этот раз кафиры сбили собственный беспилотник, но сказали, что это был украинский "Байрактар". Об этом сообщил оловнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сегодня в районе села Веселое в Харьковской области в 9:32 вражеские войска сбили беспилотник, проводивший разведку в этом регионе. Однако россияне доложили своему руководству, что уничтожили украинский БПЛА "Байрактар".

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В статье: Валерий Залужный
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