Оккупанты сбили свой беспилотник, но указали, что это был Байрактар
В Харьковской области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Русская армия продолжает бомбить мирное население и придумывать себе боевые подвиги.
В этот раз кафиры сбили собственный беспилотник, но сказали, что это был украинский "Байрактар". Об этом сообщил оловнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сегодня в районе села Веселое в Харьковской области в 9:32 вражеские войска сбили беспилотник, проводивший разведку в этом регионе. Однако россияне доложили своему руководству, что уничтожили украинский БПЛА "Байрактар".
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