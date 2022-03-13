УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Активист во Франции захватил виллу дочери Путина и хочет поселить там беженцев из Украины. Видео
В тренде

Активист во Франции захватил виллу дочери Путина и хочет поселить там беженцев из Украины. Видео

Общие новости
(3 голосов)

Произошла денацификация виллы

Активист во Франции захватил виллу дочери Путина и хочет поселить там беженцев из Украины. Видео

Фото: The Insider

UA-Футбол
Новина українською

В Биаррице, Франция, активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина, поменял замки и заявил, что в вилле можно поселить беженцев из Украины, от режима Путина.

После начала захватнической войны России, активисты выкрасили стены здания в цвета украинского флага. Как сообщает Пьер Афнер, на вилле есть восемь спальных мест и три ванных комнаты.

По информации The Insider, это не единственное здание в Биаррице, принадлежащее, или связанное с Путиным – во французском городе еще по меньшей мере две таких виллы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 23:10
Правильное решение. Продолжаете подобный флэшмоб по всему миру. У наших олигархов тоже можна забирать.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...