Активист во Франции захватил виллу дочери Путина и хочет поселить там беженцев из Украины. Видео

В Биаррице, Франция, активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина, поменял замки и заявил, что в вилле можно поселить беженцев из Украины, от режима Путина.

После начала захватнической войны России, активисты выкрасили стены здания в цвета украинского флага. Как сообщает Пьер Афнер, на вилле есть восемь спальных мест и три ванных комнаты.

По информации The Insider, это не единственное здание в Биаррице, принадлежащее, или связанное с Путиным – во французском городе еще по меньшей мере две таких виллы.