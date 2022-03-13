Активист во Франции захватил виллу дочери Путина и хочет поселить там беженцев из Украины. Видео
Произошла денацификация виллы
Фото: The Insider
В Биаррице, Франция, активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина, поменял замки и заявил, что в вилле можно поселить беженцев из Украины, от режима Путина.
После начала захватнической войны России, активисты выкрасили стены здания в цвета украинского флага. Как сообщает Пьер Афнер, на вилле есть восемь спальных мест и три ванных комнаты.
По информации The Insider, это не единственное здание в Биаррице, принадлежащее, или связанное с Путиным – во французском городе еще по меньшей мере две таких виллы.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 23:10
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