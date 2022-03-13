Секретарь СНБО: у россии есть большое желание надеть на белорусских военных форму РФ

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов во время телемарафона украинских телеканалов раскрыл хитрые планы российской федерации.

По словам Данилова, россией на территории Беларуси сейчас разрабатывается спецоперация, заключающаяся в переодевании белорусских военных в российскую форму, создав таким образом для себя резервы.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня имеют большое желание надеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там находятся на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию", - цитирует Данилова "Украинская правда".

По словам руководителя СНБО, обо всех этих планах Украине хорошо известно. И если белорусы вступят в войну на стороне россии, им будет дан жесткий отпор – какой получили россияне и чеченцы. Данилов, к слову, подчеркнул, что россиян и чеченов он разделяет как разные народы.