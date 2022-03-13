ВСУ под Мелитополем разбили 200 единиц вражеской техники
Хорошая новость для хорошего сна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ВСУ продолжают героически защищать украинскую землю от российских оккупантов.
2,5 часа назад под Васильевкой в Запорожской области наши военные уничтожили с помощью артиллерии около 200 боевых машин противника. Эту всю технику россияне накапливали под Мелитополем.
Вместе с боевой техникой ВСУ также уничтожили и штаб с руководством россиян возле Мелитополя.
Вместе к победе!
На видео от Главнокомандующего ВС Украины – момент уничтожения штаба командования оккупантов под Мелитополем.
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