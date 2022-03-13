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ВСУ под Мелитополем разбили 200 единиц вражеской техники

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Хорошая новость для хорошего сна

ВСУ под Мелитополем разбили 200 единиц вражеской техники

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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ВСУ продолжают героически защищать украинскую землю от российских оккупантов.

2,5 часа назад под Васильевкой в Запорожской области наши военные уничтожили с помощью артиллерии около 200 боевых машин противника. Эту всю технику россияне накапливали под Мелитополем.

Вместе с боевой техникой ВСУ также уничтожили и штаб с руководством россиян возле Мелитополя.

Вместе к победе!

На видео от Главнокомандующего ВС Украины – момент уничтожения штаба командования оккупантов под Мелитополем.

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