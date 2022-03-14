Генштаб ВСУ: Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину"

Генштаб вооруженных сил Украины подвел итоги восемнадцатых суток полномасштабной войны с россией.

Главные тезисы:

- фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания относительно предоставления статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада;

- для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам;

- пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины;

- на Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль Государственной границы Украины;

- на Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров;

- на Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы;

- на Изюмском направлении в результате активных наступательных действий Украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил;

- на Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.