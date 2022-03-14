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Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф

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Вечернее обращение

Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины в традиционном вечернем обращении к украинскому народу подытожил восемнадцатые сутки нашей борьбы против российского оккупанта.

Зеленский отметил "черное" начало дня, когда в направлении Львовской области было выпущено тридцать ракет, восемь из которых разрушили международный центр миротворчества и безопасности. Погибли 35 человек, более ста травмированы. Также президент упомянул о расстреле известного американского журналиста в Ирпене, о варварском налете на Святогорскую лавру УПЦ (МП).

Зеленский рассказал о посещении раненых военных в госпитале и визите на несколько блокпостов. А еще Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины раскрыл некоторые детали переговоров, ведущихся на дипломатическом фронте.

В частности, происходит диалог и с российской стороной: "Каждый день в видеоформате говорят представители наших делегаций. У нашей делегации есть четкая задача сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Разумеется, это сложный путь, но нужный.

И наша цель – чтобы в этой сложной переговорной работе Украина получила нужный результат. Чтобы у нас были гарантии – не как в Будапеште, и не как в нашем небе. А чтобы украинцы могли сказать: это работает, это гарантии".

Смотрите полное обращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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