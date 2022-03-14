За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
Славно поохотились
Фото: APA
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что на протяжении последней сутки, тринадцатого марта, силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.
В частности, на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.
Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БПЛА. Кроме того, оперативное командование "Север" докладывает о том, что их ПВО сегодня утром (13.03.2022) поразило еще один самолет оккупантов!
Популярное сейчас
- Силы рф в Черном море находятся в боевой готовности
- Линекер - про гол Ярмоленко: Это выше моего понимания. Украинцы невероятны
- ПСЖ – Бордо 3:0. Легкая победа под аккомпанемент оглушительного свиста
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Новости по теме
- 00:49 Украинские Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- 00:34 Украинские Генштаб ВСУ: В действиях врага чувствуется неопределенность по поводу конечной цели
- 23:51 Украинские ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно