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За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов

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За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов

Фото: APA

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что на протяжении последней сутки, тринадцатого марта, силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

В частности, на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БПЛА. Кроме того, оперативное командование "Север" докладывает о том, что их ПВО сегодня утром (13.03.2022) поразило еще один самолет оккупантов!

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В статье: война с Россией
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