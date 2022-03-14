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Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой

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Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Глава Чечни, ставленник путина, его верный холуй, приспособленец рамзан кадыров в своем телеграмм-канале в очередной раз пригрозил Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"А сейчас обращение лично к Зеленскому и его шайке. Куда бы ты ни пошёл, где бы ты ни прятался, наши бойцы настигнут тебя. Они напалмом испепелят каждого твоего прихвостня, каждого, кто когда-либо посягал на жизнь мирного населения Украины", - можно прочитать среди прочего словоблудия "лидера", которого презирает собственный народ.

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Добавим, что кадыров уже не впервые через текстовые/аудио сообщения обращается к Владимиру Зеленскому с угрозами в его адрес. Ранее глава Чечни также просил путина разрешить ему за несколько дней захватить Киев и Харьков. В последние сутки некоторые СМИ, опираясь на записанный кадыровым видеоролик, распространяли непроверенную информацию о том, что глава Чеченской республики действительно может находиться в столице Украины или около нее. Сам Кадыров в своем последнем сообщении написал, что видео записывалось в Гостомеле, в двадцати километрах от Киева.

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