Гол Ярмоленко, молчание Малиновского, неудачная серия Миколенко. Главные новости за 13 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 марта

"Вест Хэм" встречался с "Астон Виллой". Андрей начал игру на скамье для запасных, но вышел на замену на 52-й. А уже на 70-й открыл счет, очень красиво сыграв в штрафной. Он принял подачу с фланга первым касанием, а вторым пробил в угол. Затем Форнальс удвоил преимущество, так что гол Рэмзи на последней минуте не имел значения – 2:1 в пользу молотобойцев, которые продолжают претендовать на четвертое место. Пока команда Ярмоленко шестая.

Виталий вышел в основе на матч АПЛ впервые с середины января. Отыграл против "Вулверхэптона" почти час и был заменен. "Эвертон" проиграл (уже четвертый раз подряд), пропустив сразу после перерыва. "Уотфорд", находящийся в зоне вылета, сравнялся с ирисками по очкам благодаря победе над "Саутгемптоном". Лэмпарда и компанию может успокаивать разве тот факт, что у "Эвертона" на три сыгранных поединка меньше.

Второй раз в сезоне "Аталанта" подписала мировую с генуэзской командой. Снова на табло были зафиксированы нули. Команда из Бергамо все дальше от зоны Лиги Чемпионов – ее отставание от "Ювентуса" уже составляет восемь очков. Интересно, что для "Дженоа" это уже седьмая ничья подряд, пять из них завершились со счетом 0:0. Это так новый тренер, пришедший на замену Шевченко, ставит команде атакующую игру.

Сначала было сообщение, что Даниил выйдет в основе "Бордо" против ПСЖ, но все же он оказался в резерве. Вступил в игру на 68-й минуте, когда Игнатенко выходил на поле, трибуны скандировали его имя. На тот момент "Бордо" уже проигрывал 0:3 - разгромную победу парижанам обеспечили Мбаппе, Неймар и Паредес. Команда украинца остается последней, но до спасительного 17-го места всего пять очков.

Самая украинская команда Венгрии проиграла лидеру

"Фехервар", за который выступают Шабанов, Петряк, Леднев и Макаренко, принимал "Ференцварош" с Зубковым в старте. В основе хозяев вышел только Шабанов, Петряк и Макаренко появились на поле только к концу игры. "Ференцварош" забил дважды – дублем отличился вышедший на замену Ммаэ. "Фехервар" проиграл пятый матч подряд, как следствие упал на седьмое место.

О других результатах

В Англии "Челси" обыграл "Ньюкасл" благодаря позднему голу Хавертца, а "Арсенал" был сильнее "Лестера" (2:0). Канониры снова обошли МЮ и держатся на четвертом месте

В Германии неожиданно проиграл "Байер" – "Кельну" 0:1. "Боруссия" смогла увеличить отрыв благодаря победе над "Арминей", а "Лейпциг" приблизился на расстояние одного бала (6:1 над "Гройтер Фюрт")

В Италии "Интер" не смог обыграть "Торино", точнее чуть не проиграл туринцам, Санчес сравнял в компенсированное время - 1:1. Этим воспользовался "Наполи", обыгравший "Верону" 1:2 – неаполитанцы вторые, отстают от "Милана" на три очка.

В Испании "Барселона" разгромила "Осасуну" 4:0 - дубль у Феррана Торреса, по голу добавили Обамейянг и Пуч, каталонцы третьи.