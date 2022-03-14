ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре россиян

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку на 6 утра 14 марта. Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений. "Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", указывает Генштаб.

"Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах. Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия по досудебному дознанию", сообщают ВСУ.

Также Генштаб передает заявление одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, из которого следует, что "спецназ вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будет".