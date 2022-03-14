Враг все еще хочет высадить десант в Одесской области - Данилов
Их уже ждут
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона заявил, что российские войска не покидают надежд высадить десант в Одесской области.
"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад создать эту ситуацию, но была погода... они вынуждены были уйти в Севастополь, сейчас они возвращаются. У них есть сейчас большое желание начать десантирование, то что касается территории Одессы и Одесской области, но поверьте, их там ждут, и легкой, как они считают, прогулки, как они в свое время хотели пройтись по Крещатику, у них тоже не будет", - заявил Данилов.
"Речь идет о высадке десанта на территории Одесской области для того, чтобы взять на сегодняшний день под контроль ситуацию в Одессе, но я еще раз подчеркиваю, мы это вполне осознаем, мы понимаем, что там происходит, и ситуация на сегодняшний день там есть под контролем. Там есть кому их встречать", - подчеркнул Данилов.
Примечательно, что в брифинге разведки Британии также говорится, что российские военно-морские силы "продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины" и что Москва провела "одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие такие операции в ближайшие недели".
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