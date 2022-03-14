Россияне обстреляли жилой дом в Киеве: есть жертвы

Утром 14 марта в Киеве артиллерийский снаряд попал в многоэтажку на Оболони.

В результате обстрела был частично разрушен дом с первого по третий этажи, на третьем и четвертом этажах произошел пожар.

К ликвидации последствий обстрела ГСЧС задействовали 33 спасателя и восемь единиц техники. Сначала сообщалось только о нескольких раненых, однако впоследствии стало известно о двух погибших.

Напомним, если в первые дни россия заявляла, что атакует только военные объекты, то встретив решительный отпор украинской Армии приступила к бомбардировки гражданских объектов. Жертвами действий россиян стали тысячи мирных жителей.