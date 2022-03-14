"И так хорошо - столько сожгли". Сюжет о двух бойцах ВСУ, уничтоживших 2 танка и 2 БМП
Героям слава!
скріншот відео Радіо Свобода
Двое украинских военных рассказали корреспонденту Радио Свобода, как в бою под Киевом использовали Javelin против российских войск и их бронетехники.
Им удалось уничтожить два танка и два БМП, после чего их позиция была обнаружена. Впрочем, оба отделались лишь контузией от взрывов, отлежавшись в больнице неделю, они вернулись, чтобы и дальше уничтожать врага и защищать Украину.
Как указывает Радио Свобода, американский противотанковый комплекс Javelin поставлялся в Украину и раньше, большие партии начали поступать после того, как Россия стала сосредоточивать свои войска у украинской границы.
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