"И так хорошо - столько сожгли". Сюжет о двух бойцах ВСУ, уничтоживших 2 танка и 2 БМП

Двое украинских военных рассказали корреспонденту Радио Свобода, как в бою под Киевом использовали Javelin против российских войск и их бронетехники.

Им удалось уничтожить два танка и два БМП, после чего их позиция была обнаружена. Впрочем, оба отделались лишь контузией от взрывов, отлежавшись в больнице неделю, они вернулись, чтобы и дальше уничтожать врага и защищать Украину.

Как указывает Радио Свобода, американский противотанковый комплекс Javelin поставлялся в Украину и раньше, большие партии начали поступать после того, как Россия стала сосредоточивать свои войска у украинской границы.