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"И так хорошо - столько сожгли". Сюжет о двух бойцах ВСУ, уничтоживших 2 танка и 2 БМП

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Героям слава!

"И так хорошо - столько сожгли". Сюжет о двух бойцах ВСУ, уничтоживших 2 танка и 2 БМП

скріншот відео Радіо Свобода

Новина українською

Двое украинских военных рассказали корреспонденту Радио Свобода, как в бою под Киевом использовали Javelin против российских войск и их бронетехники.

Им удалось уничтожить два танка и два БМП, после чего их позиция была обнаружена. Впрочем, оба отделались лишь контузией от взрывов, отлежавшись в больнице неделю, они вернулись, чтобы и дальше уничтожать врага и защищать Украину.

Как указывает Радио Свобода, американский противотанковый комплекс Javelin поставлялся в Украину и раньше, большие партии начали поступать после того, как Россия стала сосредоточивать свои войска у украинской границы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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