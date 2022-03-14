Шевченко: В этот трудный момент я еще больше горжусь тем, что я украинец

Бывший футболист и главный тренер национальный сборной Украины Андрей Шевченко продолжает активно поддерживать родную страну, страдающую российскими оккупантами. Легенда украинского футбола выступил с речью перед гражданами Великобритании на улице Даунинг-Стрит.

"Я родился в Украине. Я очень горжусь тем, что я украинец. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну, защищают нашу свободу.

Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего! Я с вами", - сказал Шевченко.