Украина начала использовать систему распознавания лиц для опровержения фейков

Министерство обороны Украны в субботу начало использовать систему Clearview AI для распознавания лиц.

Об этом агентству Reuters сообщил исполнительный директор компании-разработчика Хоан Тон-Тат.

Украинские военные получат бесплатный доступ к огромной базе информации, которая, помимо прочего, включает более двух миллиардов фото из соцсети "Вконтакте".

Эта система существенно упрощает работу на контрольно-пропускных пунктах, а также при идентификации погибших без необходимости собирать отпечатки пальцев.

Тон-Тат отмечает также, что технология может пригодиться для воссоединения беженцев, которые потеряли своих близких.

Плюсом будет и возможность опровергать фейки пропаганды рф (хотя они и так очень низкого качества).