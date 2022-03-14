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Украина начала использовать систему распознавания лиц для опровержения фейков

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Что с лицом, русский солдат?

Украина начала использовать систему распознавания лиц для опровержения фейков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украны в субботу начало использовать систему Clearview AI для распознавания лиц.

Об этом агентству Reuters сообщил исполнительный директор компании-разработчика Хоан Тон-Тат.

Украинские военные получат бесплатный доступ к огромной базе информации, которая, помимо прочего, включает более двух миллиардов фото из соцсети "Вконтакте".

Эта система существенно упрощает работу на контрольно-пропускных пунктах, а также при идентификации погибших без необходимости собирать отпечатки пальцев.

Тон-Тат отмечает также, что технология может пригодиться для воссоединения беженцев, которые потеряли своих близких.

Плюсом будет и возможность опровергать фейки пропаганды рф (хотя они и так очень низкого качества).

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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