Украина начала использовать систему распознавания лиц для опровержения фейков
Что с лицом, русский солдат?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Украны в субботу начало использовать систему Clearview AI для распознавания лиц.
Об этом агентству Reuters сообщил исполнительный директор компании-разработчика Хоан Тон-Тат.
Украинские военные получат бесплатный доступ к огромной базе информации, которая, помимо прочего, включает более двух миллиардов фото из соцсети "Вконтакте".
Эта система существенно упрощает работу на контрольно-пропускных пунктах, а также при идентификации погибших без необходимости собирать отпечатки пальцев.
Тон-Тат отмечает также, что технология может пригодиться для воссоединения беженцев, которые потеряли своих близких.
Плюсом будет и возможность опровергать фейки пропаганды рф (хотя они и так очень низкого качества).
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