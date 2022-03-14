Россияне украли унитаз из музея-усадьбы в Запорожской области
Оккупанты культурно шокированы
Фото - Юрий Долдин / wikipedia.org
Российские военные ограбили музей-усадьбу Попова в городе Василевка в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко. По его словам, оккупанты украли даже унитаз.
"Сегодня орки, грабившие Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно. Впервые этот унитаз украли еще большевики. Затем кто-то из потомков воров "вернул" ! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!!", – сообщил Мороко.
Ранее в сеть попало видео, как солдаты армии россии проникли в один из дворов украинского дома и украли прямо в мешки... кур. Действия агрессоров-мародеров назвали "куриной денацификацией".
Популярное сейчас
- "Они просто продали патриотизм". Левин - об украинских игроках, оставшихся в россии
- За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- Белый дом: россия попросила о военной и экономической помощи у Китая
- Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Новости по теме
- 01:21 Украинские Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой
- 00:59 Украинские За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- 00:50 Украинские Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф