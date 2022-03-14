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Россияне украли унитаз из музея-усадьбы в Запорожской области

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты культурно шокированы

Россияне украли унитаз из музея-усадьбы в Запорожской области

Фото - Юрий Долдин / wikipedia.org

Новина українською

Российские военные ограбили музей-усадьбу Попова в городе Василевка в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко. По его словам, оккупанты украли даже унитаз.

"Сегодня орки, грабившие Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно. Впервые этот унитаз украли еще большевики. Затем кто-то из потомков воров "вернул" ! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!!", – сообщил Мороко.

Ранее в сеть попало видео, как солдаты армии россии проникли в один из дворов украинского дома и украли прямо в мешки... кур. Действия агрессоров-мародеров назвали "куриной денацификацией".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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alex69 (Париж)
14.03.2022 в 12:00
злидота
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0
0
Черноморчик (Одесса )
14.03.2022 в 10:34
Просто сие чудо они видят первый раз .
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 10:26
Подарите скабеевой...
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+6
0

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