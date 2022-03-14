Россияне украли унитаз из музея-усадьбы в Запорожской области

Российские военные ограбили музей-усадьбу Попова в городе Василевка в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко. По его словам, оккупанты украли даже унитаз.

"Сегодня орки, грабившие Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно. Впервые этот унитаз украли еще большевики. Затем кто-то из потомков воров "вернул" ! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!!", – сообщил Мороко.

Ранее в сеть попало видео, как солдаты армии россии проникли в один из дворов украинского дома и украли прямо в мешки... кур. Действия агрессоров-мародеров назвали "куриной денацификацией".