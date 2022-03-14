На польско-белорусской границе активисты блокируют фуры на рф и беларусь. ВИДЕО

Изоляция эрефии продолжается, причем не только силами санкций от других стран.

Свой вклад вносят и обычные люди.

На польско-белорусской границе, в пункте пропуска Козловичи-Кукурики, активисты начали блокировать грузовики, которые ехали в рф и беларусь.

С 12-го марта, когда началась блокировка, к сегодняшнему дню очередь растянулась уже до 28 километров.

В активных действиях принимают участие граждане Украины и Польши.