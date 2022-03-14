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Уверенно приближаемся к 400 танкам. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 14 марта

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Не останавливаемся, бьем врага

Уверенно приближаемся к 400 танкам. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 14 марта

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные по потерям врага с момента нападения на Украину 24 февраля по утро 14 марта.

За 18 дней войны украинскими военными уже было уничтожено 389 танков (+15 за воскресенье, 13 марта), 1249 боевых бронированных машин (+23 единицы), 150 артиллерийских систем (+10), 64 реактивных систем залпового огня (+2), 34 средства ПВО, 617 единиц автомобильной техники (+17), 77 самолетов (+3) и 90 вертолетов (+4).

Потери личного состава армии РФ до сих пор держатся на отметке более 12 тысяч.

Генштаб традиционно напоминает, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте такжеГенштаб ВСУ: Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину"
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В статье: война с Россией
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