Уверенно приближаемся к 400 танкам. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 14 марта
Не останавливаемся, бьем врага
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные по потерям врага с момента нападения на Украину 24 февраля по утро 14 марта.
За 18 дней войны украинскими военными уже было уничтожено 389 танков (+15 за воскресенье, 13 марта), 1249 боевых бронированных машин (+23 единицы), 150 артиллерийских систем (+10), 64 реактивных систем залпового огня (+2), 34 средства ПВО, 617 единиц автомобильной техники (+17), 77 самолетов (+3) и 90 вертолетов (+4).
Потери личного состава армии РФ до сих пор держатся на отметке более 12 тысяч.
Генштаб традиционно напоминает, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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