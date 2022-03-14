Мариуполь в огне. Азов опубликовал жуткие кадры полуразрушенного украинского города-героя

Воздушную съемку полуразрушенного русскими оккупантами города опубликовал АЗОВ-Мариуполь. Дата съемки не сообщается.

Ситуация в городе остается критической, так как постоянно продолжаются вражеские обстрелы, у жителей нет воды, тепла, еды. Мирные граждане скрываются в подвалах. По сообщению Мариупольского горсовета, погибло уже более 2000 мирных жителей.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.