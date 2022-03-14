Подоляк: россия остается в иллюзии, что насилие над мирными городами – это правильная стратегия
Тем не менее, прогресс есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Начался 4-й раунд переговоров с рф о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Об этом в своем Твиттере сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".
"Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет в всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии".
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ???????? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
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