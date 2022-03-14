Подоляк: россия остается в иллюзии, что насилие над мирными городами – это правильная стратегия

Начался 4-й раунд переговоров с рф о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Об этом в своем Твиттере сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".

"Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет в всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии".