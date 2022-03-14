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Разбившийся в Загребе беспилотник имел бомбу. Хорватия недовольна союзниками

Общие новости
(2 голосов)

На восточном крае НАТО обнаружили дыру в обороне

Разбившийся в Загребе беспилотник имел бомбу. Хорватия недовольна союзниками

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 11 марта в столице Хорватии Загребе упал беспилотник – по предварительным данным, летательный аппарат российского производства пролетел через Румынию и Венгрию, пока не упал в Хорватии. ПВО всех трех стран не сработало. Так что ситуация спровоцировала существенную обеспокоенность в хорватском обществе. Особенно после того как открываются новые детали.

Как сообщает паблик "Балканский обозреватель" со ссылкой на местные СМИ, на месте падения беспилотника в Загребе обнаружены следы взрывчатки и части авиационной бомбы.

"На этом летательном аппарате мы нашли части авиабомбы, - сказал министр обороны Хорватии Марио Баножич. – Пока мы можем лишь подтвердить, что это авиабомба, которая использовалась на самолетах советского производства".

По неофициальным данным, найденная бомба весила до 120 килограммов. Трагедии удалось избежать, потому что беспилотник ударился о мягкую землю. Если бы он упал на асфальт или бетон, то последствия были бы катастрофическими.

Отвечая на вопрос журналистов, было ли это нападение на Хорватию и НАТО, Баножич сказал, что хочет выяснить, что случилось и с какой стороны летательный аппарат прибыл, чтобы сделать такое заявление. Как отметил министр, есть некоторые элементы, которые могут свидетельствовать о том, что летательный аппарат могли запустить как с российской, так и с украинской стороны. Он также сказал, что беспилотник был модифицирован и что модификации, очевидно, произошли недавно.

Министр убежден, что анализ данных черного ящика и радиолокационных систем позволит определить место, откуда прибыл летательный аппарат.

Марио Баножич сообщил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович проведет переговоры с Генеральным секретарем НАТО, и что в среду, 16 марта состоится внеочередная министерская встреча Альянса, чтобы обсудить этот вопрос, а также упущения в Румынии и Венгрии, через воздушное пространство которых самолет прошел перед падением в Хорватии.

На вопрос журналистов, хорошо ли отреагировало НАТО, он ответил, что с союзниками будет проведен полный анализ происходящего. "Из нашей реакции видно, что мы не удовлетворены реакцией в соседних странах, которые заметили объект гораздо раньше и могли отреагировать", – подытожил Баножич.

Заметим, что сейчас на стороне Украины против россии воюют многие хорватские добровольцы. В связи с этим россия даже пыталась вручить ноту протеста военному атташе Хорватии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 11:18
Вас же просят, снимитесь с тормоза, закройте небо...
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+3
0
ukrop08
14.03.2022 в 11:29
а может они просто не способні єто сделать. может они включают заднюю, чтобы не показать всем, что нато это какой-нибудь фейк?
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0
0

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