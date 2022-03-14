Ермак: Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины
Важная информация
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инициативу израильского правительства.
"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой".
"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам, надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий".
Популярное сейчас
- Уверенно приближаемся к 400 танкам. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 14 марта
- Гол Ярмоленко, молчание Малиновского, неудачная серия Миколенко. Главные новости за 13 марта
- Генштаб ВСУ: Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину"
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО