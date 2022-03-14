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Ермак: Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины

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Ермак: Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инициативу израильского правительства.

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"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой".

"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам, надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий".

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В статье: Израиль война с Россией Андрей Ермак
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Источник:
Андрій Єрмак

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