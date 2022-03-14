Ермак: Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инициативу израильского правительства.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой".