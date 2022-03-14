Дон, дон, дон. Народный депутат Верховной Рады Украины пообещал награду за голову кадырова

Украинский политик, поэт и общественный деятель Евгений Рыбчинский написал занимательный пост в Facebook. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва заявил:

"Если кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и территориальной обороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю за голову кадырова – дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, тоже не заржавеет".