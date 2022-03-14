Крах россиян, скорее всего, будет внезапным и катастрофическим - Фукуяма
Нет причин не доверять мыслителю
Френсіс Фукуяма, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из главных западных философов современности Фрэнсис Фукуяма в статье для издания americanpurpose.com высказал свою точку зрения по поводу войны между Украиной и россией.
Фукуяма, статью которого цитирует НВ, убежден, что Россия идет к полному поражению в Украине. "Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ и их войска упадут сразу после вторжения. Очевидно, что российские солдаты несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. В настоящее время Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных — нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы прибавить к битве. Российские войска застряли на границах разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками".
По мнению Фукуямы, крах российского положения, скорее всего, будет внезапным и катастрофическим, а не будет происходить медленно из-за войны на истощение. "Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север потерпит крах".
Американский философ считает, что нет никакого возможного дипломатического решения войны перед тем, как она происходит. "Нет никакого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на данный момент".
Резюмируя свою статью, Фукуяма пишет, что поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит мир от упадка глобальной демократии: «А дух 1989 года будет жить, благодаря группе смелых украинцев".
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