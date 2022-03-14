Персонал ЧАЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования
Причина банальная – усталость
ЭнергоАТОМ
Персонал Чернобыльской АЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.
"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут поменяться. Они вступили в смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".
К тому же российские оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которая была вчера отремонтирована специалистами Укрэнерго. Об этом сообщает Энергоатом. Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения.
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