Персонал ЧАЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования

Персонал Чернобыльской АЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.

"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут поменяться. Они вступили в смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".

К тому же российские оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которая была вчера отремонтирована специалистами Укрэнерго. Об этом сообщает Энергоатом. Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения.