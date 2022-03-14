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В результате падения ракеты на Куреневке есть погибшие. В ГСЧС критикуют советника министра МВД

Общие новости
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Список преступлений орков становится больше.

В результате падения ракеты на Куреневке есть погибшие. В ГСЧС критикуют советника министра МВД

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Враг до сих пор не может угомонить свою жажду крови невинных людей.

Осколки сбитой вражеской ракеты упали в Куреневском районе Киева, нанеся существенные повреждения инфраструктуре.

Не обошлось и без человеческих жертв.

Сообщается об одном погибшем и шести раненных мирных гражданах.

Вместе с тем, работники ГСЧС раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко.

Именно Геращенко первым опубликовал фото с места событий.

"Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, который позиционируется как помощник или советник министра МВД.

Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Хватит!", - говорится в сообщении спикера управления ГСЧС в городе Киеве Светланы Водолаги.

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В статье: война с Россией
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