В результате падения ракеты на Куреневке есть погибшие. В ГСЧС критикуют советника министра МВД

Враг до сих пор не может угомонить свою жажду крови невинных людей.

Осколки сбитой вражеской ракеты упали в Куреневском районе Киева, нанеся существенные повреждения инфраструктуре.

Не обошлось и без человеческих жертв.

Сообщается об одном погибшем и шести раненных мирных гражданах.

Вместе с тем, работники ГСЧС раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко.

Именно Геращенко первым опубликовал фото с места событий.

"Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, который позиционируется как помощник или советник министра МВД.

Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Хватит!", - говорится в сообщении спикера управления ГСЧС в городе Киеве Светланы Водолаги.