В результате падения ракеты на Куреневке есть погибшие. В ГСЧС критикуют советника министра МВД
Список преступлений орков становится больше.
Getty Images/Global Images Ukraine
Враг до сих пор не может угомонить свою жажду крови невинных людей.
Осколки сбитой вражеской ракеты упали в Куреневском районе Киева, нанеся существенные повреждения инфраструктуре.
Не обошлось и без человеческих жертв.
Сообщается об одном погибшем и шести раненных мирных гражданах.
Вместе с тем, работники ГСЧС раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко.
Именно Геращенко первым опубликовал фото с места событий.
"Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, который позиционируется как помощник или советник министра МВД.
Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.
Хватит!", - говорится в сообщении спикера управления ГСЧС в городе Киеве Светланы Водолаги.
Популярное сейчас
- Крах россиян, скорее всего, будет внезапным и катастрофическим - Фукуяма
- "Они просто продали патриотизм". Левин - об украинских игроках, оставшихся в россии
- Гол Ярмоленко, молчание Малиновского, неудачная серия Миколенко. Главные новости за 13 марта
- Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:21 Украинские Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой
- 00:59 Украинские За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- 00:50 Украинские Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф