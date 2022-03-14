Шовковский: Мы говорим русский, а имеем в виду фашист

Нет. Даже у фашистов есть какая-то идеология и цели. Русские тупо забитые рабы. Без мозгов и воли к чему бы то ни было. Правильно начали писать. Типичный русский это Герасим, убивший единственное родное ему существо Муму. Это душа русского, а не персонажи Достоевского с Толстым, которыми так восхищаются западные интеллектуалы. Россия на 99% состоит из таких Герасимов.Если завтра им дадут команду бомбить Самару или Омск они без вопросов и сожаления будут убивать там.