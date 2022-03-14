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Шовковский: Мы говорим русский, а имеем в виду фашист

Общие новости
(3 голосов)

Синонимы навеки!

Шовковский: Мы говорим русский, а имеем в виду фашист

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины, легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский снова высказался об оккупантах, которые уже больше двух недель издевается над нашим народом.

"Мы говорим "русский", а подразумеваем "фашист"! Мы говорим "фашист" – а имеем в виду "русский"! русский – фашист! Синонимы навеки!

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский война с Россией
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Комментарии (2)
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Party555 (Днепр)
14.03.2022 в 13:41
Нет. Даже у фашистов есть какая-то идеология и цели. Русские тупо забитые рабы. Без мозгов и воли к чему бы то ни было. Правильно начали писать. Типичный русский это Герасим, убивший единственное родное ему существо Муму. Это душа русского, а не персонажи Достоевского с Толстым, которыми так восхищаются западные интеллектуалы. Россия на 99% состоит из таких Герасимов.Если завтра им дадут команду бомбить Самару или Омск они без вопросов и сожаления будут убивать там.
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Черноморчик (Одесса )
14.03.2022 в 13:05
Точь в точь фашики . Один в один . Там 3 ий рейх тут русский мир . Там надеялись , что яблочко в руки само упадет и эти на это же надеялись . И атоковали так же ночью подло. Русские найдите отличия , " богоизбранные " вы наши .
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