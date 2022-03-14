Шовковский: Мы говорим русский, а имеем в виду фашист
Синонимы навеки!
Фото: dynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера сборной Украины, легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский снова высказался об оккупантах, которые уже больше двух недель издевается над нашим народом.
"Мы говорим "русский", а подразумеваем "фашист"! Мы говорим "фашист" – а имеем в виду "русский"! русский – фашист! Синонимы навеки!
Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский.
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Комментарии (2)
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Party555 (Днепр)
14.03.2022 в 13:41
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Черноморчик (Одесса )
14.03.2022 в 13:05
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