Украинский футболист-волонтер погиб от рук оккупантов в Ирпене
Никогда не простим
Фото: facebook.com/ksrff.com.ua
В воскресенье, 13 марта, от вражеского огня оккупантов в Ирпене погиб украинский волонтер и игрок Александр Иващик. О смерти футболиста сообщили на странице Киево-Святошинского футбола Facebook.
Александр Иващик, которому было 42 года, погиб от пули во время осуществления волонтерской деятельности – он помогал людям покинуть зону боевых действий и развозил продукты нуждающимся.
Он выступал на позиции форварда. Поиграл в любительских лигах Киевщины, был лучшим бомбардиром и игроком ряда клубов — "Буча 03", "Налоговый Университет" (Ирпень), ФК "Мироцкое", ФК "Чабаны", "Олимп" (Дмитровка) и другие.
Также погибший играл в футзал – выступал за ветеранские команды Киева и области. Последней командой Александра была ирпенская BKZ.
Ранее от рук российских оккупантов погибло уже несколько украинских футболистов - Дмитрий Мартыненко, Дмитрий Евдоченко, Виталий Сапило. Также в оккупированном Херсоне умер легенда "Шахтера".
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