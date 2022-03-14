Хорошая работа. ВИДЕО, как украинская артиллерия накрыла спрятавшегося в лесу врага

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, как украинская Армия нанесла удар по позиции российских оккупантов в ходе боев за село Мощун в Киевской области.

Видео еще раз напоминает россиянам, что не стоило приходить в Украину, стоит отсюда быстрее убежать, пока целы.

Ранее Радио Свобода опубликовало репортаж о двух бойцах ВСУ, которые с помощью джавелинов уничтожили два танка и два БМП.