Хорошая работа. ВИДЕО, как украинская артиллерия накрыла спрятавшегося в лесу врага
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, как украинская Армия нанесла удар по позиции российских оккупантов в ходе боев за село Мощун в Киевской области.
Видео еще раз напоминает россиянам, что не стоило приходить в Украину, стоит отсюда быстрее убежать, пока целы.
Ранее Радио Свобода опубликовало репортаж о двух бойцах ВСУ, которые с помощью джавелинов уничтожили два танка и два БМП.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фанаты Эвертона разочарованы ставкой клуба на Миколенко
- Разбившийся в Загребе беспилотник имел бомбу. Хорватия недовольна союзниками
- ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре россиян
- Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
Новости по теме
- 01:21 Украинские Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой
- 00:59 Украинские За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- 00:50 Украинские Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...