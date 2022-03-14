Зеленский: Сейчас, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как только можем
Лидер страны на связи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к гражданам:
"Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам. Но мы обновим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартира каждого украинца. Сейчас, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как только можем".
"Защищать города, защищать деревни, защищать каждый метр нашей земли. И каждую часть нашего сердца. Украинское сердце. Украинская душа. Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! И защищайте государство! Вместе – победим. Слава Украине!"
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