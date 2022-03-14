Предстоятель ПЦУ Епифаний: Убивать врага - не грех

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отмечает, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом в глазах ПЦУ.

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто являются нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага - это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", - отметил предстоятель ПЦУ в эфире информационного телемарафона.

Кроме того, митрополит призвал всех православных Украины, в частности верующих и священнослужителей Московского патриархата, объединиться вокруг признанной автокефальной поместной православной церкви.

"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины - церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению. Каждая община имеет право собраться на собрание и принять решение по изменению своей юрисдикции. Каждый из вас на своем месте в той или иной общине может сделать очень полезное дело: принять решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это в ваших руках, вы имеете право и возможность", - сказал Епифаний.

Ранее Папа Римский Франциск в своей публичной речи сделал заявление в поддержку Украины. Он назвал Мариуполь городом-мучеником и призвал прекратить неприемлемую вооруженную агрессию.