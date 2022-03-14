Гуманитарный коридор заработал. Мариуполь покинуло почти 200 частных автомобилей

Известно, что к 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто.

Мариупольцы придерживались ранее установленного направления гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье).

По состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск, и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.