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Гуманитарный коридор заработал. Мариуполь покинуло почти 200 частных автомобилей

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Гуманитарный коридор заработал. Мариуполь покинуло почти 200 частных автомобилей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Известно, что к 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто.

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Мариупольцы придерживались ранее установленного направления гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье).

По состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск, и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.

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