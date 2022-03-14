Более 5 миллионов украинцев оставили свои дома с начала войны

Война с российскими орками продолжается уже почти три недели.

За это время уже более пяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Corriere della Sera.

Более половины от общего числа этих людей уже покинули страну.

Также Гранди назвал эти события "худшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны" и отметил, что треть населения Украины сталкивается с рисками из-за продолжающихся военных действий.

Однако, функционер заявил, что тесные связи Киева с Европой позволяют справляться с этим кризисом.