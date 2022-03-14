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В россию уже прибыли 400 сирийских наемников. В Беларуси уже есть лагерь

Общие новости
(1 голосов)

Они не понимают, что попадут в ад

В россию уже прибыли 400 сирийских наемников. В Беларуси уже есть лагерь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в своей дневной сводке за 14 марта сообщил, что российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины.

"Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", говорится в строительстве.

Генштаб напоминает, что Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов.

Напомним, что в Украине формируется Интернациональный легион, в котором готовы служить уже около 20 тысяч добровольцев из 52 стран.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.03.2022 в 16:49
О пля, арабское шашлычное мясо подвалило)))
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 15:50
Держите их за колючкой и никуда не пускайте. Они могут в противоположную сторону рвануть.
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