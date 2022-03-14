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Россиянские горе-хакеры опозорились при попытке взломать сайт Житомирской ОГА

Общие новости
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Anonymous смеются в голос.

Россиянские горе-хакеры опозорились при попытке взломать сайт Житомирской ОГА

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Силы рф позорятся не только на полях боя, но и в интернете.

Недохакеры из немытой попробовали взломать сайт Житомирской ОГА.

Им даже удалось разместить фейковое объявление, в котором граждан просят "не сопротивляться оккупантам".

Россиянские горе-хакеры опозорились при попытке взломать сайт Житомирской ОГА - изображение 1

Вот только "мастера" забыли даже поменять текст, который писался для жителей Запорожской области.

Люди очень удивились, когда их записали в другую облась и сразу поняли подвох.

Сейчас доступ к сайту восстановлен, обращение удалено.

Когда хотели быть как Anonymous, а выйшло как всегда.

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