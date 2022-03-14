Россиянские горе-хакеры опозорились при попытке взломать сайт Житомирской ОГА
Anonymous смеются в голос.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Силы рф позорятся не только на полях боя, но и в интернете.
Недохакеры из немытой попробовали взломать сайт Житомирской ОГА.
Им даже удалось разместить фейковое объявление, в котором граждан просят "не сопротивляться оккупантам".
Вот только "мастера" забыли даже поменять текст, который писался для жителей Запорожской области.
Люди очень удивились, когда их записали в другую облась и сразу поняли подвох.
Сейчас доступ к сайту восстановлен, обращение удалено.
Когда хотели быть как Anonymous, а выйшло как всегда.
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