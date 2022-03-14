Азов в Мариуполе уничтожил очередную технику и пехоту врага
Слава украинским героям!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Город-герой Мариуполь продолжает удерживать оборону. Как сообщает "Азов" на своей странице в телеграм, за сутки в результате боев бойцами полка был уничтожен 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ россии.
Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с ордой, которая постоянно атакует город авиацией и артиллерией.
Напомним, что сегодня наконец-то
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