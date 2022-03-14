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Азов в Мариуполе уничтожил очередную технику и пехоту врага

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Слава украинским героям!

Азов в Мариуполе уничтожил очередную технику и пехоту врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Город-герой Мариуполь продолжает удерживать оборону. Как сообщает "Азов" на своей странице в телеграм, за сутки в результате боев бойцами полка был уничтожен 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ россии.

Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с ордой, которая постоянно атакует город авиацией и артиллерией.

Напомним, что сегодня наконец-то заработал гуманитарный коридор из Мариуполя. Город покинули около 200 частных авто.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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SportStats (Одесса)
14.03.2022 в 16:13
Вы читаете что пишете, c чей ордой? Исправьте на с ордой орков!
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