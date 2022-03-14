Азов в Мариуполе уничтожил очередную технику и пехоту врага

Город-герой Мариуполь продолжает удерживать оборону. Как сообщает "Азов" на своей странице в телеграм, за сутки в результате боев бойцами полка был уничтожен 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ россии.

Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с ордой, которая постоянно атакует город авиацией и артиллерией.